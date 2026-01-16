Volley la Sab Group Rubicone chiude il girone d' andata a San Marino | obiettivo mantenere la testa del girone
La Sab Group Rubicone conclude il girone d’andata di Serie B a San Marino, affrontando la Gemini Med sabato alle 17:30. La squadra, attualmente in testa al girone D, si prepara per mantenere la posizione e consolidare il proprio percorso nella stagione. Un impegno importante prima della pausa, che richiede concentrazione e determinazione.
Si chiude il girone d’andata per la capolista del girone D di Serie B, la Sab Group Rubicone, che sabato alle 17:30 sarà ospite della Gemini Med a San Marino. Alla vigilia della partita, il coach gialloblù Stefano Mascetti fa il punto sulle condizioni del palleggiatore Gherardi, infortunatosi nel. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
