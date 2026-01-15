Volley femminile ultima d’andata per l’Elettromeccanica Angelini | sfida alla capolista Ravenna

L’Elettromeccanica Angelini Cesena si prepara all’ultima giornata del girone d’andata del campionato di volley femminile. Sabato 17 gennaio, le ragazze affronteranno in trasferta la capolista Ravenna al PalaCosta, con inizio della partita alle ore 17. Un’occasione per testare le proprie capacità contro una squadra di vertice e concludere il primo girone con un impegno importante.

Ultima giornata del girone d’andata per l’Elettromeccanica Angelini Cesena che sabato 17 gennaio sarà di scena al PalaCosta di Ravenna, nella tana della capolista (inizio gara alle ore 17). Le bianconere arrivano dal successo interno per 3-1 nel derby con Riccione e, con 11 punti, occupano la terzultima posizione del girone, ancora in zona rossa ma a pari merito con l’undicesima classificata Riccione. Le ravennati sono invece reduci dalla prima sconfitta della stagione, rimediata al tie break contro Ostiano: con 32 punti all’attivo, hanno la certezza matematica di chiudere il girone d’andata in testa alla classifica. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

