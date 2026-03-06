La squadra di pallavolo di Piacenza ha vinto la semifinale di andata di Coppa Cev contro Berlino con un punteggio di 3-0. La formazione è tornata quasi al completo e si prepara ora per la prossima sfida al PalaPanini. Il capitano ha dichiarato di essere pronto e carico in vista dell’impegno che si terrà in casa.

È una Piacenza tornata a ranghi quasi completi quella che è uscita vittoriosa col netto punteggio di 3-0 dalla trasferta di Coppa Cev, semifinale di andata contro Berlino che è valsa più di un passo verso la finale al team allenato da Dante Boninfante. "Complimenti ai ragazzi, bravi a rendere facile una partita che facile non lo era davvero – il commento del tecnico ex regista di Modena Volley, su un match nel quale i tedeschi non hanno mai superato quota 18 –. Bravi a seguire tutte le direttive che avevamo dato soprattutto in battuta, qualcuno ha cambiato anche il suo stile per seguirle fino in fondo ed essere efficaci in questa partita. Devo dire che ho visto una grande mentalità e concentrazione, abbiamo fatto un altro passettino nel nostro percorso di crescita, questi sono ragazzi che danno tanta soddisfazione e qualità". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Volley, Bovolenta è carico : "Pronto per il PalaPanini"

