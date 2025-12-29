Volley giovanile La Moma Winter Cup nel vivo Al PalaPanini è tempo di finali
La Moma Winter Cup, alla sua sedicesima edizione, prosegue al PalaPanini di Modena con le finali delle categorie giovanili. Dopo una giornata di qualificazioni su oltre sessanta campi tra Modena e Reggio Emilia, oggi si assegnano i titoli nelle sei categorie in programma. Le finali rappresentano il momento culminante di un torneo che coinvolge numerosi giovani atleti, offrendo loro un’importante occasione di confronto e crescita nel panorama della pallavolo giovanile italiana.
Dopo una giornata intensissima di gare sui sessantadue campi allestiti tra le province di Modena e Reggio Emilia, la sedicesima edizione della Moma Winter Cup ha preso decisamente un volto, anche perché oggi, al PalaPanini tempio della pallavolo, si giocheranno tutte e sei le finali previste nelle categorie Under 14 – Under 16 – Under 18 femminili e Under 15 – Under 17 – Under 19 maschili: dopo i gironi di qualificazione, il torneo è entrato con le gare ad eliminazione diretta, in vista delle Finalissime che si disputeranno nella splendida cornice del glorioso impianto modenese. La giornata delle Finalissime al Pala Panini si aprirà alle 9 con la Finale Under 15 Maschile, che vedrà scendere in campo Colombo Genova, vincitore per 2-0 sui campioni delle scorse due edizioni TSV Muhldorf, e la Vero Volley Monza; alle 10. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
