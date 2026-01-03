Volley Piacenza torna a vincere in Superlega | Bovolenta e Galassi scatenati contro Cuneo

Piacenza torna alla vittoria in Superlega con una prestazione convincente contro Cuneo, conquistando un risultato 3-0 (25-17; 25-22; 25-17). Nell’anticipo della quattordicesima giornata, la squadra ha mostrato solidità e determinazione, grazie anche alle prestazioni di Bovolenta e Galassi. La partita conferma l’importanza di un rendimento costante nel massimo campionato italiano di volley maschile.

Piacenza ha sconfitto Cuneo con un netto 3-0 (25-17; 25-22; 25-17) nell’anticipo della quattordicesima giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Dopo aver superato Modena nei quarti di finale della Coppa Italia, i Lupi si sono imposti in campionato di fronte al proprio pubblico del PalaBanca e sono così tornati al successo dopo aver inanellato tre sconfitte consecutive nel torneo. I biancorossi si sono così portati provvisoriamente al quinto posto in classifica generale, in attesa dell’impegno di Civitanova sul campo della capolista Trento. I piemontesi sono incappati nel dodicesimo stop di questa annata agonistica e restano in terzultima piazza, in piena lotta per non retrocedere. 🔗 Leggi su Oasport.it

