Volley Bergamo 1991 obiettivo playoff raggiunto Il ds Bertini | Ora vogliamo tornare in Europa

Il Volley Bergamo 1991 ha conquistato un ottavo posto in classifica, superando le aspettative e assicurandosi così un posto nei playoff. La squadra ha ottenuto questa posizione grazie a una serie di vittorie importanti nelle ultime settimane, tra cui quella contro una rivale diretta per la qualificazione. Il direttore sportivo Bertini afferma che ora l’obiettivo è tornare in Europa, puntando a migliorare ulteriormente la squadra. La società bergamasca si prepara quindi a una nuova sfida per la prossima stagione.

Bergamo. Obiettivo raggiunto. Anzi, di più. Perché il 7° posto in classifica consolida e migliora il progetto del Volley Bergamo 1991 iniziato nell'estate 2024, con lo scopo di costruire su base triennale, cercando di muovere sempre un passo più avanti stagione per stagione. Come ad esempio passare dall'8° posto, i primi della "parte destra", al 7°, che significa parte sinistra. Consolidando le basi su cui ragionare per un 202627 in cui l'asticella si alzerà ancora di più. Quale sia il reale valore di questo traguardo per la società emerge dalle parole del Direttore sportivo Matteo Bertini: "Questo settimo posto ha una grande valore: per tutto quello che stiamo facendo a livello societario è sicuramente un premio.

