Volley B maschile e B1 femminile | si gioca al Villa Romiti alle 16.30 e alle 20.30 Occasione Querzoli Life365eu per l’impresa

Oggi al Villa Romiti si svolgono due incontri di volley: alle 16.30 e alle 20.30, con la presenza di Life365.eu e l’opportunità per la Querzoli di affrontare una sfida importante contro la Tsp Don Celso Fermo. Due appuntamenti che promettono emozioni e spettacolo nel panorama del volley maschile e femminile.

Ghiotta occasione per la Querzoli, impegnata oggi (ore 16.30) al Villa Romiti nel testacoda contro la Tsp Don Celso Fermo. Dopo aver colorato di biancoblù il derby romagnolo – colpo corsaro 1-3 a Ravenna – e dopo essere salita sul gradino basso del podio con vista playoff (-3 dai ‘Senza Testa’ osimani), Forlì non può permettersi distrazioni. Sorride coach Visani, che recupera il martello Peripolli e, con ogni probabilità, capitan Mariella (nella foto; degnamente sostituito al PalaCosta da Massaro ); out solo Pirini (rientrerà nell’anno nuovo). Di converso i marchigiani, terzultimi, navigano in acque agitate. Sport.quotidiano.net Pallavolo, per la Pieralisi Jesi è crisi vera - Collemarino è a tre punti dalla vetta in B2 Femminile ... centropagina.it

© Sport.quotidiano.net - Volley B maschile e B1 femminile: si gioca al Villa Romiti alle 16.30 e alle 20.30. Occasione Querzoli. Life365.eu per l'impresa

Volley serie B1 Maschile girone B K.A. Group 4 Torri Volley Ferrara - VBA Olimpia S. Antioco 3-1

