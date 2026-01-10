Volkswagen in festa la Golf GTI compie i suoi primi cinquant’anni

Volkswagen celebra i cinquant’anni della Golf GTI, un modello che ha segnato la storia dell’automobilismo sportivo. Questa ricorrenza rappresenta un’occasione per riflettere sull’evoluzione di un’icona, simbolo di qualità e affidabilità. La Golf GTI mantiene intatta la sua identità, confermando il suo ruolo di riferimento nel segmento delle hot hatch. Un traguardo importante che sottolinea la costante innovazione del marchio Volkswagen.

Cinquant’anni e non li dimostra. Quest’anno per la Golf GTI spegnerà cinquanta candeline, ma più che una celebrazione dovremmo parlare di un rilancio continuo di identità. Perché la GTI non è mai stata solo una versione sportiva: è stata, fin dall’inizio, un’idea culturale. Un modo diverso di intendere l’auto veloce. Accessibile, concreta, quotidiana. Nel 1976 il mondo aveva ancora voglia di futuro: Concorde accorciava le distanze tra i continenti, Apple muoveva i primi passi in un garage californiano, il cinema usciva nelle sale con Taxi Driver e Rocky, raccontando inquietudini e sogni di riscatto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

