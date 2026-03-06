Vlahovi? torna in campo ma il futuro resta incerto

Dopo più di tre mesi di inattività, Dušan Vlahovi? ha ripreso gli allenamenti con il gruppo della Juventus, segnando un passo importante per il suo recupero. La squadra ha comunicato che il giocatore ha iniziato a lavorare con i compagni, anche se il suo futuro in campo rimane ancora da definire, e non ci sono ancora date precise per il suo ritorno in partita.

Dopo oltre tre mesi di stop l'attaccante serbo vede il rientro. Il contratto in scadenza nel 2026 costringe il club bianconero a riflettere sul futuro. Buone notizie per la Juventus dopo un periodo difficile: Dušan Vlahovic è tornato ad allenarsi parzialmente con il gruppo dopo oltre tre mesi di stop per infortunio. Il centravanti serbo si avvicina al rientro in campo, anche se sullo sfondo resta aperta la questione legata al futuro in bianconero, con il contratto in scadenza nel giugno 2026.