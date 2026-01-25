Star Wars | Taika Waititi ha finito la sceneggiatura ma il futuro resta incerto

Taika Waititi ha completato la sceneggiatura del suo progetto legato a Star Wars, segnando un passo importante nel suo percorso creativo. Tuttavia, il futuro del film rimane ancora incerto, con dettagli sulla produzione e la sua possibile uscita che non sono stati ancora ufficialmente confermati. Questa fase rappresenta un momento di attesa per i fan e gli addetti ai lavori, in attesa di ulteriori aggiornamenti sul progetto.

Il viaggio verso la "galassia lontana lontana" di Taika Waititi ha finalmente raggiunto una tappa fondamentale. Annunciato nel lontano 2020, il nuovo film di Star Wars diretto dal regista di Thor: Ragnarok sembrava essere finito in un limbo produttivo. Tuttavia, i recenti cambiamenti ai vertici di Lucasfilm hanno portato aggiornamenti insperati. La sceneggiatura è pronta: parola di Lucasfilm. Taika Waititi says his #StarWars movie in development at Lucasfilm will "harness a little more of the fun from the original films." "The stakes are very high, and there are serious things going on, but there's also a lot of fun to be had.

