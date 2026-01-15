Calciomercato Inter Frattesi torna in campo ma il futuro resta in bilico tra Italia e estero

Dopo il suo ritorno in campo contro il Lecce, Davide Frattesi si trova al centro di diverse ipotesi di mercato. Le trattative riguardano sia l’Italia, con la Juventus, sia le principali competizioni estere, tra Premier League e possibili scambi internazionali. La situazione del centrocampista dell’Inter resta in evoluzione, con un futuro ancora da definire e molte incognite sul suo prossimo passaggio.

Inter News 24 Calciomercato Inter, il rientro di Frattesi contro il Lecce e gli scenari aperti tra Juventus, Premier League e ipotesi di scambio internazionale. Il calciomercato dell'Inter continua a ruotare attorno al nome di Davide Frattesi, centrocampista italiano classe 1999, tornato in campo nell'ultima gara di campionato contro il Lecce dopo tre partite consecutive vissute interamente in panchina. Il suo ingresso, durato poco più di mezz'ora, rappresenta un segnale di rientro nelle rotazioni della squadra di Inter, ma non basta a sciogliere i dubbi legati al suo futuro. Nonostante la fiducia tecnica, infatti, la posizione del centrocampista resta sotto osservazione.

