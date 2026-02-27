Juve Bremer verso il rientro in campo? Cosa filtra sulla sua presenza contro la Roma

La Juventus si prepara a riaccogliere Bremer in allenamento dopo un problema fisico. La società valuta se il difensore sarà disponibile per la partita contro la Roma. Le ultime notizie indicano che il giocatore sta seguendo un programma di recupero e i tempi di recupero sono ancora da definire. La decisione sulla sua presenza in campo sarà presa nelle prossime ore.

