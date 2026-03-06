Vladimir Putin ha evidenziato, negli ultimi quindici anni, diversi leader e figure politiche che hanno lasciato il segno sulla scena internazionale. Tra questi, un sostenitore del panarabismo, un rappresentante del bolivarismo e un leader con ideologie sciite molto radicalizzate. La sua azione ha portato alla luce personaggi di varia provenienza e ideologia, segnando un percorso di influenze e alleanze nel contesto globale.

Un merito dobbiamo ascrivere a Vladimir Putin, ed è di averci segnalato i morituri della scena mondiale degli ultimi quindici anni, dal fanatico del panarabismo all’epigono del bolivarismo fino al più feroce dittatore con il suo radicalismo sciita. Tutti, in ogni caso, sanguinari. E tutti, in qualche modo e con intensità variabile, facenti parte dell’Asse del male e dell’agglomerata Autocrazia S.p.a, cementata da rigide, e condivise, dal Medio Oriente all’America Latina, policy aziendali. Ultima crepa del perimetro geopolitico dello Zar è ovviamente il «cinico assassinio» (cit. Putin) dell’ayatollah Ali Khamenei. Il leader del Cremlino e «l’eminente statista» (cit. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

