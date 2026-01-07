Vladimir Putin ai bambini in chiesa per il Natale ortodosso | I soldati russi difendono la patria per volere del Signore

Vladimir Putin ha partecipato a una celebrazione natalizia ortodossa nella regione di Mosca, rivolgendo un messaggio ai bambini presenti. Il presidente russo ha sottolineato come i soldati russi abbiano sempre difeso la Patria e il suo popolo, interpretando questa missione come una volontà del Signore. L’evento si inserisce nel contesto delle tradizioni religiose e culturali della Russia durante il periodo natalizio.

Il video di Putin che in chiesa elogia i soldati russi impegnati al fronte: “Svolgono una missione sacra per difendere la patria” - Il video di Putin che in chiesa elogia i soldati russi impegnati al fronte: "Svolgono una missione sacra per difendere la patria" ... blitzquotidiano.it

Putin alla messa di Natale ortodossa vicino Mosca con veterani della guerra in Ucraina - Il presidente russo Vladimir Putin ha preso parte martedì sera a una funzione per il Natale ortodosso in una chiesa della regione di Mosca. tg.la7.it

Durante il discorso per il Natale ortodosso, Vladimir Putin ha definito “sacra” la missione dei militari russi impegnati in Ucraina, sostenendo che difendano la Patria “per ordine del Signore” - facebook.com facebook

Vladimir #Putin è molto serio sulla pace. Lo ha detto Donald #Trump, sottolineando che dopo l'incontro con Volodymyr Zelensky sentirà di nuovo il presidente russo x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.