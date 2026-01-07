Vladimir Putin ai bambini in chiesa per il Natale ortodosso | I soldati russi difendono la patria per volere del Signore

Vladimir Putin ha partecipato a una celebrazione natalizia ortodossa nella regione di Mosca, rivolgendo un messaggio ai bambini presenti. Il presidente russo ha sottolineato come i soldati russi abbiano sempre difeso la Patria e il suo popolo, interpretando questa missione come una volontà del Signore. L’evento si inserisce nel contesto delle tradizioni religiose e culturali della Russia durante il periodo natalizio.

Vladimir Putin ha partecipato a una funzione natalizia ortodossa nella regione di Mosca. Dopo la funzione, il presidente russo si è rivolto a un gruppo di bambini presenti in chiesa: “I guerrieri russi hanno sempre svolto, come se fosse un ordine del Signore, la missione di difendere la Patria e il suo popolo”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

