smartphone android compatto con teleobiettivo da 200 mp che potrebbe superare galaxy s26 e pixel 10

Nuove indiscrezioni svelano che Xiaomi lavora a una serie 18 con un focus forte sulla fotografia. Si parla di uno smartphone Android compatto dotato di un teleobiettivo da 200 MP, che potrebbe superare le capacità di Galaxy S26 e Pixel 10. Per ora, resta da capire se queste promesse diventeranno realtà, ma l’azienda sembra puntare molto sulla qualità delle foto e su hardware innovativo.

secondo Digital Chat Station, la prossima serie xiaomi 18 potrebbe integrare una fotocamera periscopio da 200 MP su tutti i modelli, non solo nella versione Ultra.

Approfondimenti su Xiaomi 18

Il Galaxy S26 potrebbe non portare grandi novità rispetto al Pixel 10.

Il Samsung Galaxy S26 Ultra diventa subito il protagonista delle notizie di inizio 2026.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

