di Massimiliano Saggese NOVIGLIO Le inferriate alle finestre sono diventate d’obbligo per chi vive nei paesi dell’estrema cintura metropolitana o nelle frazioni immerse nelle campagne, tanto da aver modificato l’architettura delle abitazioni. Uno stile contemporaneo fatto di facciate di villette e palazzine trasformate in strutture "antifurto". Noviglio, da diversi giorni, è nuovamente presa di mira dai topi d’appartamento, che approfittano delle giornate di festa per mettere a segno colpi nelle case e nelle villette vuote. È accaduto durante il ponte dell’Immacolata e si è ripetuto nei giorni scorsi, tanto che la questione sicurezza è tornata sui banchi del Consiglio comunale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Noviglio, raffica di furti in casa. La paura e la reazione dei residenti: "Inferriate alle finestre e cancelli"

Leggi anche: Furti a San Martino al Cimino: "Nelle chat dei residenti si parla di fucili e ronde, alimentano la paura"

Leggi anche: Raffica di furti nelle villette: ladri in fuga col bottino, residenti esasperati

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Noviglio, raffica di furti in casa. La paura e la reazione dei residenti: Inferriate alle finestre e cancelli.

Noviglio, raffica di furti in casa. La paura e la reazione dei residenti: "Inferriate alle finestre e cancelli" - di Massimiliano SaggeseNOVIGLIOLe inferriate alle finestre sono diventate d’obbligo per chi vive nei paesi dell’estrema cintura metropolitana o nelle frazioni immerse nelle campagne, tanto da aver mod ... ilgiorno.it