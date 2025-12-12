A Lanciano due giorni di solidarietà mostre e incontri per la Palestina

Si intitola “Per chi suona la campanella: un tintinnio per la Palestina” l'iniziativa organizzata, il 13 e 14 dicembre in piazza Del Malvò, dall'Assemblea Lanciano per la Palestina. Due giorni di solidarietà, mostre, incontri in presenza e in collegamento, installazioni artistiche, documentari. Chietitoday.it

