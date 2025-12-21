Milano – Durante le festività natalizie e di inizio anno Milano conferma la propria vocazione culturale con un'offerta ampia e qualificata che consentirà a cittadini e visitatori di accedere a mostre di rilievo internazionale anche nei giorni festivi. Palazzo Reale. Mostra commemorativa Oliviero Toscani a Palazzo Reale, Milano, 19 Gennaio 2025, AnsaAndrea Fasani, Nel periodo delle feste i Musei Civici resteranno aperti con chiusura nelle giornate del 25 dicembre e del 1° gennaio. In queste due date, nel pomeriggio, sarà comunque possibile visitare le quattro grandi mostre ospitate a Palazzo Reale: "Leonora Carrington", "Appiani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Natale al museo: ecco le mostre da non perdere a Milano nei giorni di festa. Date e orari di apertura

Leggi anche: Dal maxi bando PNRR3 per 58mila docenti alle 9.300 assunzioni nei ministeri: ecco le date, i profili richiesti e le scadenze da non perdere

Leggi anche: A Palazzo Tursi apre la Casa di Babbo Natale: orari e giorni di apertura

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Le mostre da non perdere a Natale 2025 in giro per l’Italia; 13 mostre d’arte (e tante luci d’artista) da vedere a Natale e durante le vacanze; Natale…in mostra: ecco alcune esposizioni da non perdere; Vacanze di Natale e Capodanno a Milano.

Natale tra i musei: tutte le mostre da non perdere - Da nord a sud, musei e centri espositivi propongono grandi maestri e linguaggi contemporanei: pittura, fotografia, ... tg24.sky.it