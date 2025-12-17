Vis Artena calcio Troiani | Inizio di stagione positivo

La Vis Artena calcio si distingue all'inizio di stagione con un convincente 5-0 sulla Polisportiva Ciampino, rafforzando il primo posto nel girone di Prima Categoria. Troiani evidenzia un andamento positivo, segnale di un team in buona forma e determinato a proseguire su questa strada. Un avvio promettente che fa ben sperare per il proseguo del campionato.

