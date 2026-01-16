Basket B Nazionale si avvicina la sfida chiave per la salvezza con Fabriano | Sono fiducioso che possa arrivare la prima vittoria esterna Virtus Marchi | Mercato fermo per ora

La squadra di Basket B Nazionale si prepara alla sfida determinante contro Fabriano, con ottimismo sulla possibilità di ottenere la prima vittoria esterna. Intanto, la Virtus si concentra sulle attività di mercato, con Marchi che conferma la sospensione delle operazioni. In parallelo, Nardò ha annunciato ufficialmente l’addio a Boev, segnando un importante cambio nel roster dei gialloneri.

Giornate frenetiche in casa Virtus sul fronte mercato. Nardò ha ufficializzato Ilia Boev prima ancora che la Virtus ne comunicasse la partenza, sancendo la prima uscita dei gialloneri. Kucan e Castellino, infatti, non si sono accasati (per Ivan vale solo se rifirma in Italia e su di lui c’è l’interesse di Castello) e quindi sono ancora due i possibili addii. L’attenzione, si è ben capito, è però nell’altra direzione e qui di novità non se ne registrano. Almeno sul fronte Antonello Ricci che, a meno di clamorosi dietro front, ha rifiutato la corte della Virtus pur non avendo una alternativa. Passare da una squadra di vertice a una invischiata nei bassi fondi non attira, nemmeno a fronte di una seria proposta economica fatta da Imola. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

