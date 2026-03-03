Avellino sfida decisiva in Laguna | pesano classifica e assenze

Alle ore 20 allo stadio Penzo di Venezia, l’Avellino affronta una partita importante in trasferta. La squadra si presenta con alcuni giocatori assenti e una posizione in classifica che influenza l’approccio alla gara. La sfida si gioca in un contesto di tensione, con entrambe le squadre pronte a dare battaglia per ottenere i punti necessari. La partita rappresenta un momento chiave per entrambe le formazioni.

VENEZIA — Ore 20, stadio Penzo. L’Avellino si presenta lì, in Laguna, con la classifica che pesa nello zaino. Due pareggi, contro Reggiana e Juve Stabia, hanno fermato l’emorragia dopo settimane storte e l’esonero di Raffaele Biancolino.Ma la zona play out è a tre punti. Non lontana. Non. 🔗 Leggi su Today.it

