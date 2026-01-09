Casa museo Ivan Bruschi oltre 11mila visitatori in un anno Il programma del 2026

La Casa Museo Ivan Bruschi, patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo, ha accolto oltre 11.000 visitatori nell'ultimo anno. Per il 2026, è in programma un articolato calendario di eventi e iniziative volte a valorizzare la storia e le collezioni del museo, offrendo un'opportunità di approfondimento e scoperta per il pubblico.

La Casa Museo Ivan Bruschi, parte del patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo, guarda al nuovo anno forte di una programmazione culturale ricca e articolata, già pianificata per i prossimi mesi.Con 11.700 visitatori ospitati nel 2025, in crescita rispetto all'anno precedente, la Casa Museo.

