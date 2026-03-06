Violenze fisiche verbali e auguri di morte a un' ultracentenaria in una Rsa | i carabinieri vedono tutto dalle telecamere

Le immagini delle telecamere mostrano episodi di violenza fisica e verbale, oltre a insulti e auguri di morte rivolti a un'anziana di oltre cent'anni in una residenza assistenziale di Melito di Porto Salvo. I carabinieri stanno analizzando le registrazioni che documentano le umiliazioni e i soprusi subiti dalla donna, vittima di comportamenti violenti e disprezzo da parte di alcuni operatori.

Luca Argentero: “L’avvocato Ligas? È uno stron*o. Ma questa serie è diversa da tutte le altre” L'operazione ha permesso di mettere fine alle sofferenze di un'anziana paziente ospite in una residenza assistenziale: un arresto e cinque denunce Umiliazioni e soprusi, gesti di disprezzo, violenza fisica e verbale. La vittima è una donna ultracentenaria, maltrattata così in una Rsa di Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria. La scoperta dopo la denuncia dei familiari della donna che hanno dato il via alle indagini dei carabinieri con intercettazioni e videocamere piazzate all'interno della struttura assistenziale. I carabinieri di Melito Porto Salvo hanno condotto le indagini, cominciate nel settembre del 2025. 🔗 Leggi su Today.it

Botte alla madre, arrestato. Violenze fisiche e verbali sulla donna con l’Alzheimer. Ora dovrà starle lontanoVIGEVANO (Pavia) Una serie di episodi di maltrattamenti nei confronti dell’anziana madre, una donna di 91 anni, malata di Alzheimer e costretta sulla...

Abusi su ospiti ultraottantenni di una rsa, arrestato un operatore nel Milanese: incastrato dalle telecamere nascosteUn 46enne di origini peruviane è stato arrestato per maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti di due ospiti ultraottantenni di una Rsa di...

Tutto quello che riguarda Violenze fisiche.

Temi più discussi: Botte alla compagna davanti alle figlie minorenni: arrestato; Paliano. Continue violenze contro la moglie. Arrestato un ventinovenne; PIOVE DI SACCO | SI RIFUGIA CON LE TRE FIGLIE DAL VICINO PER FUGGIRE DAL MARITO; Maltratta e rapina l’anziana madre. Le violenze per i soldi della droga.

8 Marzo, molestie e violenze in redazione: ecco l’inchiesta delle giornalisteIn uscita l'inchiesta di IrpiMedia che raccoglie 100 testimonianze di giornaliste su molestie, baci forzati, ricatti e violenza sessuale subìti in ambito professionale ... dire.it

Violenze sessuali, molestie e abusi nelle redazioni dei media italianiL’inchiesta nasce da 100 giornaliste che hanno subito discriminazioni, in molti casi con gravi conseguenze: tentativi di suicidio, ricorso a psicofarmaci, dimissioni e abbandono della professione ... corrierenazionale.it

Un incubo durato oltre un decennio, fatto di violenze fisiche e una profonda soggezione psicologica #Dolianova - facebook.com facebook

Nostalgia di #Maradona , picchiato, trattenuto, che ha subito entrate criminali, e violenze fisiche. E non ha mai simulato, perché la pelota no se mancha . #D10SForever x.com