Botte alla madre arrestato Violenze fisiche e verbali sulla donna con l’Alzheimer Ora dovrà starle lontano

Un uomo è stato arrestato a Vigevano, in provincia di Pavia, per aver perpetrato maltrattamenti fisici e verbali contro la madre, una donna di 91 anni affetta da Alzheimer e disabile. Dopo una serie di episodi di violenza, sarà obbligato a mantenere distanza dalla donna, tutelando la sua incolumità e il suo benessere. L’intera vicenda evidenzia l’importanza di interventi tempestivi in casi di abusi familiari.

VIGEVANO (Pavia) Una serie di episodi di maltrattamenti nei confronti dell' anziana madre, una donna di 91 anni, malata di Alzheimer e costretta sulla sedia a rotelle. Per questa ragione i carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Vigevano hanno tratto in arresto L.B., 66 anni, incensurato. L'uomo, in un primo momento posto agli arresti domiciliari, a seguito della convalida dell'arresto è stato raggiunto da un provvedimento di divieto di avvicinamento alla madre e ai luoghi da essa frequentati e dal divieto di comunicazione con qualunque mezzo. L'indagine dei carabinieri aveva preso le mosse lo scorso anno a seguito di una segnalazione relativa alla presenza di numerose ecchimosi sul corpo dell'anziana donna che avevano lasciato ben pochi dubbi sul fatto che fossero state provocate volontariamente.

