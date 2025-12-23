Abusi su ospiti ultraottantenni di una rsa arrestato un operatore nel Milanese | incastrato dalle telecamere nascoste

Un operatore di 46 anni, di origini peruviane, è stato arrestato nel Milanese in seguito a accuse di maltrattamenti e violenza sessuale su due ospiti ultraottantenni di una RSA di Parabiago. L'arresto è stato possibile grazie alle immagini di telecamere nascoste, che hanno documentato le condotte abusive. L'episodio solleva preoccupazioni sulla tutela degli anziani nelle strutture di assistenza.

Un 46enne di origini peruviane è stato arrestato per maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti di due ospiti ultraottantenni di una Rsa di Parabiago, in provincia di Milano. Sono stati i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Legnano a eseguire l’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Gip del Tribunale di Busto Arsizio (Varese), su richiesta del pubblico ministero Nadia Calcaterra. Le indagini sono partite lo scorso ottobre dalla denuncia dei famigliari di una delle due vittime, che avevano notato strani lividi sul suo corpo. Grazie alle intercettazioni ambientali e ai filmati registrati dalle telecamere nascoste, dai quali si è risaliti alla seconda vittima, i militari legnanesi hanno ricostruito uno scenario di abusi quasi quotidiani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

