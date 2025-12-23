Abusi su ospiti ultraottantenni di una rsa arrestato un operatore nel Milanese | incastrato dalle telecamere nascoste

Un operatore di 46 anni, di origini peruviane, è stato arrestato nel Milanese in seguito a accuse di maltrattamenti e violenza sessuale su due ospiti ultraottantenni di una RSA di Parabiago. L'arresto è stato possibile grazie alle immagini di telecamere nascoste, che hanno documentato le condotte abusive. L'episodio solleva preoccupazioni sulla tutela degli anziani nelle strutture di assistenza.

Un 46enne di origini peruviane è stato arrestato per maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti di due ospiti ultraottantenni di una Rsa di Parabiago, in provincia di Milano. Sono stati i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Legnano a eseguire l’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Gip del Tribunale di Busto Arsizio (Varese), su richiesta del pubblico ministero Nadia Calcaterra. Le indagini sono partite lo scorso ottobre dalla denuncia dei famigliari di una delle due vittime, che avevano notato strani lividi sul suo corpo. Grazie alle intercettazioni ambientali e ai filmati registrati dalle telecamere nascoste, dai quali si è risaliti alla seconda vittima, i militari legnanesi hanno ricostruito uno scenario di abusi quasi quotidiani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Abusi su ospiti ultraottantenni di una rsa, arrestato un operatore nel Milanese: incastrato dalle telecamere nascoste Leggi anche: Violenza sessuale su ultraottantenni in Rsa, arrestato operatore peruviano Leggi anche: Maltrattamenti e violenze sessuali su due anziane ricoverate in una rsa nel milanese: arrestato infermiere Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Abusi su ospiti ultraottantenni di una Rsa nel Milanese, arrestato un operatore; Abusi su ospiti ultraottantenni di una Rsa nel Milanese, arrestato un operatore; Abusi su ospiti ultraottantenni di una Rsa, arrestato un operatore. Abusi su ospiti ultraottantenni di una Rsa, arrestato un operatore - Un 46enne di origini peruviane è stato arrestato per maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti di due ospiti ultraottantenni di una Rsa di Parabiago (Milano). msn.com

Ospiti di una Rsa maltrattati e violentati, arrestato un operatore: si indaga su altri casi. La denuncia dei familiari: «Hanno dei lividi» - Un 46enne di origini peruviane è stato arrestato per maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti di due ospiti ultraottantenni di una Rsa di Parabiago (Milano). leggo.it

Abusi su ospiti ultraottantenni di una RSA nel Milanese, arrestato un operatore - Chris Rea morto a 74 anni, addio al cantante di "Driving home for Christmas": le origini italiane e la hit di Natale Chi sono i maranza, cosa significa il termine e perché si chiamano così? msn.com

Parabiago, abusi sessuali e maltrattamenti su due anziani ospiti di una rsa: arrestato infermiere milano.repubblica.it/cronaca/2025/1… x.com

La Penna Del Web. . Primo Piano Live. Conduce in studio: Soprano Patrizia Gallina. Ospiti: Cantante Compositore Clara Serina j Nuovo allo streaming o vuoi migliorare Dai un'occhiata a StreamYard e ottieni uno sconto di $10! - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.