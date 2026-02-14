Violentata in strada Dall’orrore all’appello | Donne denunciate

Una donna è stata violentata in strada il 19 agosto, un episodio che ha scosso l’intera comunità. La vittima è stata trascinata in un cespuglio, soffocata con una corda e stuprata con una violenza estrema. Si tratta dell’ultimo caso di tre donne aggredite dallo stesso uomo, un violentatore seriale che agisce di notte, seminando paura tra i residenti. La polizia invita le donne a denunciare qualsiasi segnale di pericolo.

È l’ultima di tre vittime di un violentatore seriale: il 19 agosto scorso è stata buttata a terra, trascinata in un cespuglio, quasi soffocata con una corda e stuprata con una brutalità che fa paura. Oggi ha rinunciato alla propria libertà dopo essere divenuta preda di un ragazzo di 19 anni, uno studente insospettabile di Castelfranco Emilia, di origine marocchina che l’ha quasi ammazzata e ha abusato di lei per interminabili minuti. Il giovane è stato arrestato e ora è in carcere. Con grande coraggio oggi la donna, una modenese di 53 anni, ha deciso di raccontare la sua storia. Cosa ricorda di quei momenti terribili? "Stavo facendo il mio solito giro in bici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Nella notte tra sabato 7 e domenica 8 dicembre, un grave episodio di violenza si è verificato a Roma, dove una studentessa è stata vittima di stupro davanti alla fermata della metro Jonio.

Un diverbio tra donne a Savona è sfociato in una rissa in strada, coinvolgendo due giovani e una madre.

