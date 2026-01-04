Hashish e spray urticante | la polizia segnala tre giovani

Durante controlli di routine a Cassino, la polizia ha fermato tre giovani trovati in possesso di hashish per uso personale. L’intervento rientra nelle attività di prevenzione e contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti e alla legalità, garantendo la sicurezza della comunità. Nessuna denuncia o arresto è stato effettuato, ma l’episodio evidenzia l’importanza delle operazioni di controllo sul territorio.

Nel corso di controlli ordinari della polizia di Stato di Cassino, finalizzati alla prevenzione dei reati di natura predatoria e alla violazione in materia di stupefacenti, gli agenti hanno fermato tre giovani in possesso di droga a uso personale. Nello specifico i tre giovani sono stati trovati.

