Città Metropolitana di Napoli sequestrate 4 attività irregolari e 40 veicoli controllati

La Polizia Metropolitana ha effettuato controlli nei comuni vesuviani della Città Metropolitana di Napoli, sequestrando quattro attività irregolari e controllando circa 40 veicoli. Durante le operazioni sono state riscontrate gravi violazioni ambientali e sono state applicate sanzioni per circa 3.000 euro in violazioni al Codice della Strada. Le attività di controllo sono proseguite nelle zone interessate.

