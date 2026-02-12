Manzoni diventa graphic novel | a Filadelfia uno spettacolo per famiglie svela il potere nascosto ne I Promessi Sposi
A Filadelfia uno spettacolo per famiglie porta in scena “I Promessi Sposi” in versione graphic novel. La rappresentazione permette di scoprire il romanzo di Manzoni in modo nuovo, con immagini e dialoghi più accessibili ai più giovani. La performance si svolge nel cuore di Filadelfia, Calabria, e sta attirando molte famiglie curiose di vedere come il classico viene rivisitato. Attraverso questa produzione, il pubblico può avvicinarsi a un capolavoro della letteratura italiana, rendendolo più vivo e vicino alle nuove generazioni.
Un Manzoni in Graphic Novel: Lo Spettacolo “I Promessi Sposi” Approda a Filadelfia. Filadelfia, Calabria. Domenica 15 febbraio, alle ore 17:00, l’Auditorium Comunale ospiterà “I Promessi Sposi – Providence Providence Providence”, una rilettura contemporanea del classico di Alessandro Manzoni firmata dalla compagnia KanterStrasse. L’iniziativa, parte della rassegna “A Teatro in Famiglia” curata da Dracma – Centro di Produzione Teatrale, mira a portare il teatro a un pubblico giovane e alle famiglie, stimolando la riflessione attraverso spettacoli innovativi. Lo Sguardo Oltre: Un Teatro per le Nuove Generazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Manzoni Graphic Novel
