Manzoni diventa graphic novel | a Filadelfia uno spettacolo per famiglie svela il potere nascosto ne I Promessi Sposi

A Filadelfia uno spettacolo per famiglie porta in scena “I Promessi Sposi” in versione graphic novel. La rappresentazione permette di scoprire il romanzo di Manzoni in modo nuovo, con immagini e dialoghi più accessibili ai più giovani. La performance si svolge nel cuore di Filadelfia, Calabria, e sta attirando molte famiglie curiose di vedere come il classico viene rivisitato. Attraverso questa produzione, il pubblico può avvicinarsi a un capolavoro della letteratura italiana, rendendolo più vivo e vicino alle nuove generazioni.

