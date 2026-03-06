Vienna a Roma | 50 tesori Asburgo in mostra al Museo del Corso

Dal 6 marzo al 5 luglio 2026, il Museo del Corso ospiterà una mostra con più di cinquanta opere d’arte provenienti dal Kunsthistorisches Museum di Vienna. L’esposizione, intitolata Vienna a Roma, presenta una selezione di tesori appartenenti alla collezione degli Asburgo. L’evento si svolgerà a Palazzo Cipolla, offrendo ai visitatori l’opportunità di ammirare capolavori storici provenienti dall’Austria.

Dal 6 marzo al 5 luglio 2026, Palazzo Cipolla ospiterà oltre cinquanta capolavori provenienti dal Kunsthistorisches Museum di Vienna. Questa esposizione intitolata Da Vienna a Roma porterà a luce le meraviglie della dinastia Asburgo, offrendo un viaggio attraverso secoli di storia imperiale. L’evento si colloca all’interno del Polo museale del Museo del Corso, consolidando la collaborazione tra la Fondazione Roma e l’istituzione viennese. Il progetto è curato da Cäcilia Bischoff, storica dell’arte del KHM, e supportato da Banca Sella e Atac come partner strategici. L’architettura come dialogo tra due capitali. Il percorso espositivo non si limita alle opere d’arte ma inizia con un’analisi architettonica che mette in relazione due edifici simbolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Inaugurata a Palazzo Cipolla la mostra “Da Vienna a Roma. Le meraviglie degli Asburgo dal Kunsthistorisches Museum”, aperta al pubblico da domaniDa domani, 6 marzo 2026, e fino al 5 luglio, sarà possibile ammirare oltre cinquanta capolavori provenienti dalle collezioni del prestigioso...

Leggi anche: Da Vienna a Roma: i capolavori degli Asburgo a Palazzo Cipolla

Una selezione di notizie su Vienna a Roma 50 tesori Asburgo in....

Temi più discussi: L’anno italiano del Kunsthistorisches Museum; Da Vienna a Roma. Meraviglie degli Asburgo; Da Vienna a Roma. Le meraviglie degli Asburgo a Palazzo Cipolla; Da Vienna a Roma in mostra le meraviglie degli Asburgo.

Asburgo a Roma: le meraviglie del Kunsthistorisches MuseumLa mostra Da Vienna a Roma. Le meraviglie degli Asburgo approda a Roma, dal 6 marzo al 5 luglio 2026, presso il Museo del Corso a Palazzo Cipolla. L’esposizione presenta oltre cinquanta capolavori p ... it.blastingnews.com

Una stagione di grandi eventi al Museo del Corso di Roma(di Ida Bini) Tradizione, innovazione e inclusività: la nuova stagione del Museo del Corso - Polo museale di Roma, che unisce i prestigiosi Palazzo Cipolla e Sciarra Colonna lungo via del Corso, ci ... ansa.it

## Omaggio a Carlo MARATTi **Roma, 21 Novembre 2025 – 12 Aprile 2026** Apre al pubblico il 21 novembre, negli spazi espositivi del Museo del Corso-Polo museale di Palazzo Sciarra Colonna, la mostra dedicata a Carlo Maratti, uno dei più importanti pr - facebook.com facebook