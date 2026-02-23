Da Vienna a Roma | i capolavori degli Asburgo a Palazzo Cipolla

La mostra “Da Vienna a Roma. Meraviglie degli Asburgo dal Kunsthistorisches Museum” presenta più di cinquanta capolavori, attirando l’attenzione di numerosi visitatori. La causa di questa esposizione è la volontà di far conoscere al pubblico italiano alcune delle opere più rappresentative della collezione imperiale. Tra dipinti e manufatti, si possono ammirare pezzi rari e di grande valore storico. La mostra si apre con un’immagine di grande impatto nel cuore di Roma.

Cosa: La mostra “Da Vienna a Roma. Meraviglie degli Asburgo dal Kunsthistorisches Museum”, con oltre cinquanta capolavori assoluti.. Dove e Quando: Presso Palazzo Cipolla (Via del Corso 320, Roma), dal 6 marzo al 5 luglio 2026.. Perché: Per ammirare per la prima volta in Italia opere di Caravaggio, Velázquez, Rubens e Tiziano provenienti da una delle collezioni più prestigiose al mondo.. L’asse culturale tra Vienna e Roma si stringe in un abbraccio senza precedenti attraverso una delle esposizioni più attese della stagione capitolina. Per la prima volta nella storia, le sale di Palazzo Cipolla ospitano una selezione straordinaria di oltre cinquanta capolavori provenienti dal Kunsthistorisches Museum (KHM) di Vienna. 🔗 Leggi su Ezrome.it

Mostra sugli Asburgo a Roma: biglietto promo open a 18 euro per l’evento di Palazzo CipollaL’esposizione sugli Asburgo a Roma nasce dall’interesse di portare in Italia un patrimonio di oltre sei secoli di storia europea, e propone un biglietto promozionale a 18 euro per l’evento di Palazzo Cipolla.

Asse Firenze-Vienna: avviata l’interlocuzione con gli Asburgo per il Diamante FiorentinoLa Regione Toscana ha avviato un dialogo con le autorità austriache per il recupero e la valorizzazione del Diamante Fiorentino nell’ambito dell’asse Firenze-Vienna.

A Roma, a Palazzo Cipolla, arriva la mostra “Le meraviglie degli Asburgo”, un grande evento espositivo promosso dalla Fondazione Roma in collaborazione con il Kunsthistorisches Museum di Vienna. Per la prima volta in Italia oltre cinquanta capolavori prov - facebook.com facebook

From Vienna to Rome. The Wonders of the Habsburgs from the Kunsthistorisches Museum Museo del Corso - Polo Museale, Palazzo Cipolla From March 6 to July 5 Diego Velázquez, Infanta Margarita in a Blue Dress, 1659, oil on canvas museodel x.com