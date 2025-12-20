Abbracci, auguri e una rinnovata sinergia. Stamane all'istituto Sacro Cuore di Messina, l'incontro organizzato dal movimento politico “RinascitaMessina”, fondato da Gaetano Sciacca, in vista delle imminenti feste natalizie con sostenitori e amici. È stata anche l'occasione per manifestare. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Gli auguri tra Sciacca e Scurria e il patto per Messina sotto l'albero: "Insieme per una città migliore"

Leggi anche: 8 tra viaggi ed esperienze da vivere nella propria città da far trovare sotto l'albero di Natale

Leggi anche: Dall'8 dicembre si accende il Natale a Messina: una città in festa tra luci, tradizioni e spettacoli

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Messina, Sciacca e Scurria si uniscono: “momento epocale per la nostra città” - Si è tenuto oggi, 20 dicembre, presso l’istituto Sacro Cuore di Messina, l’incontro organizzato dal movimento “RinascitaMessina” per porgere gli auguri delle imminenti feste a sostenitori ed amici. strettoweb.com