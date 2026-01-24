Due rapine a mano armata in pochi minuti ai distributori di benzina a Qualiano nel Napoletano

Nella giornata di ieri a Qualiano, nel Napoletano, si sono verificati due episodi di rapina a mano armata presso distributori di benzina, avvenuti in breve tempo. La Polizia di Stato ha prontamente intervenuto, riuscendo ad arrestare due sospetti. L’evento ha suscitato attenzione nella comunità locale, che si interroga sulle misure di sicurezza adottate in zona.

Due colpi in pochissimi minuti ad altrettanti distributori di benzina ieri pomeriggio: oggi due sospetti arrestati dalla Polizia di Stato, apprende Fanpage.it.🔗 Leggi su Fanpage.it

