I sondaggi choc | il 14% degli italiani vorrebbe espellere gli ebrei e ritiene che l’Olocausto è stato esagerato

I sondaggi recenti rivelano che una piccola percentuale di italiani manifesta opinioni discutibili riguardo alla storia e alle comunità ebraiche. È importante affrontare queste tematiche con sensibilità e attenzione, promuovendo il rispetto e la conoscenza storica. Un dialogo informato aiuta a contrastare pregiudizi e a mantenere un ambiente civile e tollerante.

"Sono antipatici ", " esagerano a ricordare le stragi naziste", "dovrebbero essere espulsi dall'Italia". Queste frasi riferite agli ebrei, a 81 anni dall'apertura dei cancelli del campo di sterminio di Auschwitz, resistono nella testa e nelle dichiarazioni di minoranze non esigue di italiani. A indagare la questione sono due istituti di sondaggio, Youtrend e Eumetra. Nel primo caso il quesito è uno solo: " L'Olocausto degli ebrei nella Germania nazista è stato ampiamente esagerato "? Il 14 per cento è d'accordo con questa affermazione, sia pure divisi tra chi la definisce una frase "sicuramente vera" e chi pensa sia "probabilmente vera".

