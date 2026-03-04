04 03 – Chiusura dello stretto di Hormuz ecco cosa succede – Il 14% degli italiani vuole espellere gli ebrei – David Rossi escluso il suicidio

Il 4 marzo, si segnala la chiusura totale dello stretto di Hormuz, con conseguenze sul mercato internazionale del petrolio. Il greggio supera gli 80 dollari al barile e i futures del gas Ttf superano i 50 euro al MWh. In Italia, il 14% degli abitanti si esprime a favore di una politica di espulsione degli ebrei, mentre si segnala l’esclusione di David Rossi da un procedimento giudiziario, con esclusione del suicidio come causa.

Il greggio sfonda quota 80 dollari al barile, futures gas Ttf oltre i 50 euro al MWh. Con la chiusura totale dello stretto di Hormuz l'offerta globale petrolio cala del 20%. Odio "normalizzato" contro gli ebrei, il 14% degli italiani è per la loro espulsione ebrei. Lo sostiene il rapporto sull'Antisemitismo. Segre: "È una chiara emergenza, su ddl ci sia ampia convergenza". David Rossi, "escluso definitivamente il suicidio". Approvata la relazione intermedia della commissione d'inchiesta.

I sondaggi choc: il 14% degli italiani vorrebbe “espellere gli ebrei” e ritiene che l’Olocausto “è stato esagerato”“Sono antipatici“, “esagerano a ricordare le stragi naziste”, “dovrebbero essere espulsi dall’Italia”.

David Rossi, la Commissione parlamentare: ‘Escluso il suicidio, è omicidio’Approvata all’unanimità la relazione intermedia: riaperto il fascicolo in Procura a Siena, venerdì la presentazione pubblica Nel rendiconto di metà...

