ABBONATI A DAYITALIANEWS Un successo oltre ogni aspettativa la raccolta fondi “Sezze per la Salute”, che ha raggiunto la cifra complessiva di 10.813,78 euro. Un risultato sorprendente a detta delle associazioni organizzatrici, e che testimonia una volta di più come la comunità di Sezze sia particolarmente sensibile ai temi della salute e della solidarietà. Quanto raccolto, come annunciato, sarà destinato alla Casa della Salute per l’acquisto di nuove e fondamentali attrezzature sanitarie. Un risultato costruito con il contributo della città. L’iniziativa viene presentata come il frutto di un impegno diffuso, sostenuto da più realtà del territorio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Il grande cuore setino batte forte: l'iniziativa "Sezze per la Salute" raccogli quasi 11mila euro. Serviranno per l'acquisto di nuove attrezzature sanitarie per la Casa della Salute

