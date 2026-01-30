Offanengo anziana truffata | denunciato il finto carabiniere

Un uomo di 23 anni è stato denunciato dai Carabinieri di Romanengo per aver truffato un’anziana a Offanengo fingendosi un carabiniere. L’indagine, già in corso, ha portato alla scoperta del truffatore che, approfittando della vulnerabilità della vittima, aveva tentato di raggirarla in casa. La donna, una pensionata, si è accorta della truffa e ha chiamato le forze dell’ordine, che hanno poi rintracciato il sospettato.

Offanengo (Cremona), 30 gennaio 2026 -- Il “finto carabiniere ” è stato denunciato. Nella prosecuzione di un’attività di indagine già in corso, i Carabinieri della Stazione di Romanengo hanno denunciato un uomo di 23 anni, con precedenti di polizia a carico e residente in altra regione, ritenuto responsabile di una truffa del “finto carabiniere”, aggravata perché commessa in abitazione e a danno di persona anziana e vulnerabile. Per lo stesso fatto a metà dicembre scorso era già stata individuata e denunciata una donna. La truffa è avvenuta a metà novembre scorso quando una donna di Offanengo si era presentata dai Carabinieri di Romanengo per denunciare di essere stata vittima di una truffa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

