Luca Falomi al FolkClub | il viaggio sonoro di Myricae tra jazz e avanguardia

Il 23 gennaio, al FolkClub di Torino, Luca Falomi presenta

Il 23 gennaio al FolkClub di Torino torna uno dei più raffinati chitarristi della nuova scena italiana, Luca Falomi, con Myricae, opera che attraversa jazz, classica, avanguardia ed etnica, costruendo un paesaggio emotivo in cui chitarra, pianoforte, violoncello e batteria dialogano con piena.

