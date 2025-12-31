Luca Falomi al FolkClub | il viaggio sonoro di Myricae tra jazz e avanguardia
Il 23 gennaio, al FolkClub di Torino, Luca Falomi presenta
Il 23 gennaio al FolkClub di Torino torna uno dei più raffinati chitarristi della nuova scena italiana, Luca Falomi, con Myricae, opera che attraversa jazz, classica, avanguardia ed etnica, costruendo un paesaggio emotivo in cui chitarra, pianoforte, violoncello e batteria dialogano con piena. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Leggi anche: Saint Mary candy live al Punkfunk, viaggio sonoro tra sogno e psichedelia
Leggi anche: Tra cammino e musica: un viaggio sonoro nel Cimitero di Modena
Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.
È Sergio Berardo ad aprire la nuova stagione del FolkClub: un viaggio globale tra musica e radici.
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.