Un viaggio sonoro intorno al groove a Orvieto un capodanno all’insegna della black music

A Orvieto, il Capodanno 2026 si celebra con un viaggio sonoro tra groove e black music. Mercoledì 31 dicembre, dalle 23, in piazza Duomo si può ascoltare la musica di Mitla, per un brindisi di fine anno all’ombra della cattedrale illuminata. Un’occasione per vivere un momento di convivialità e musica, nel rispetto delle tradizioni e della cultura musicale afroamericana.

