Un viaggio sonoro intorno al groove a Orvieto un capodanno all’insegna della black music
A Orvieto, il Capodanno 2026 si celebra con un viaggio sonoro tra groove e black music. Mercoledì 31 dicembre, dalle 23, in piazza Duomo si può ascoltare la musica di Mitla, per un brindisi di fine anno all’ombra della cattedrale illuminata. Un’occasione per vivere un momento di convivialità e musica, nel rispetto delle tradizioni e della cultura musicale afroamericana.
A Orvieto un capodanno all’insegna della black music. Mercoledì 31 dicembre, a partire dalle 23, appuntamento in piazza Duomo per salutare l’arrivo del 2026 con il tradizionale brindisi all’ombra della cattedrale, illuminata per l’occasione, che quest’anno sarà accompagnato dalla musica di Mitla. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
A Orvieto un Capodanno all’insegna della black music; World Music Pietrarsa il 22 dicembre 2025 arriva a Ponticelli con il Concerto di Natale.
