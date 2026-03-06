Alle ore 18:40 del 6 marzo 2026, Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. Il servizio fornisce notizie sulla situazione del traffico e eventuali disagi lungo le principali arterie della città e dintorni. Le informazioni vengono trasmesse attraverso il sistema di comunicazione di Astral infomobilità, utile per chi si sposta in queste aree.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio siamo dal raccordo anulare dove ci sono code a tratti in carreggiata esterna a partire dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana in interna code tra Cassia bis Salaria più avanti trabu Bottai La Rustica traffico rallentato anche sul tratto Urbano della A24 tra la tangenziale est e Tor Cervara verso lo stesso raccordo riguardo alle principali Mari code sulla Flaminia tra via due ponti e il raccordo e proseguendo in direzione Terni all'altezza di Riano e tra Castelnuovo e Morlupo code anche sulla Salaria all'altezza dell'aeroporto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-03-2026 ore 18:40

Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-03-2026 ore 08:40Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare...

Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-03-2026 ore 09:40Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura un incidente sul...

Altri aggiornamenti su Viabilità Roma Regione.

Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2026 ore 12 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2026 ore 09 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2026 ore 10 | 25.

Regioni: assessora Lazio Rinaldi designata presidente di ItacaL'architetto Manuela Rinaldi, assessore ai Lavori pubblici, Politiche di Ricostruzione, Viabilità, Infrastrutture della Regione Lazio, ... agenzianova.com

Trasporti: Regione Lazio, migliorano dati Metromare e Roma-Viterbo, piu’ regolari e meno guastiIl servizio ferroviario Roma-Viterbo e Metromare mostra un significativo miglioramento a gennaio 2026, con riduzioni marcate delle soppressioni. romadailynews.it

Ieri mattina a Roma si è svolto un incontro informale,con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, l’Assessore della Regione Molise Michele Marone, il Sindaco di Montecilfone Giorgio Manes e il Sindaco di Tavenna Paolo Cirulli. Nel corso d - facebook.com facebook