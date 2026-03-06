Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-03-2026 ore 09 | 40

Alle 09:40 del 6 marzo 2026, la redazione di Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio. Il servizio fornisce informazioni sulla situazione attuale del traffico e sulla mobilità nella regione, senza approfondimenti su cause o motivazioni. Il comunicato si rivolge ai cittadini e agli utenti delle strade, offrendo dati pratici per orientarsi durante la giornata.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura un incidente sul Raccordo Anulare che provoca Code in carreggiata interna tra le uscite Anagnina e Ardeatina sempre in interna ma per traffico intenso code a tratti tra la Nomentana e la Tiburtina in esterna si rallenta le uscite Appia e diramazione Roma sud ci spostiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo code all'altezza di Portonaccio in direzione della tangenziale est mentre nel senso opposto da Tor Cervara al Raccordo Anulare infine uno sguardo alle consolari con le code per traffico intenso sulla Flaminia dal.