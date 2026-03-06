Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-03-2026 ore 16 | 25

L'Astral informa sulla viabilità a Roma e nel Lazio, con aggiornamenti in tempo reale riguardanti le condizioni stradali e il traffico. L'ultimo aggiornamento è stato fornito il 6 marzo 2026 alle 16:25. Il servizio di infomobilità di Astral continua a monitorare e comunicare le variazioni che riguardano la mobilità nella regione.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo dove ci sono code a tratti in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana interna tra Cassia e Salaria più avanti tra Bufalotta Roma Eravamo sulla stessa Roma Teramo rallentamenti lungo il tratto Urbano da Portonaccio fino al Raccordo riguardo alle principali consolari traffico intenso sulla Flaminia Conca partire da Corso Francia fino al raccordo e sulla Salaria dove per la presenza di un cantiere ci sono incolonnamenti all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe in direzione del centro ricordiamo che.