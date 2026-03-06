Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-03-2026 ore 07 | 25

Alle 07:25 del 6 marzo 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La redazione ha comunicato le ultime notizie relative al traffico e alla situazione delle strade della zona, offrendo ai cittadini informazioni utili per gli spostamenti quotidiani. Il servizio si rivolge a chi si muove in città e in regione, fornendo dettagli aggiornati sulla circolazione.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la diramazione Roma Sud code per traffico intenso tra Torrenova e raccordo anulare In quest'ultima direzione è proprio sul raccordo in carreggiata interna consuete code a tratti tra l'uscita e Casilina e Ardeatina che in esterna e rallentamenti tra il bill della A24 Roma Teramo e la Prenestina ci spostiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo Qui si sta in coda da Tor Cervara a Portonaccio verso la tangenziale est nel quadrante sud della capitale sulla Pontina sempre a causa del traffico intenso code a... 🔗 Leggi su Romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in aumento sulla rete... Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-01-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati all'ascolto con assalito mobilità un servizio della regione Lazio circolazione al momento scorrevole... Una raccolta di contenuti su Viabilità Roma Regione. Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2026 ore 12 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2026 ore 09 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2026 ore 10 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-03-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la diramazione Roma Sud ... romadailynews.it Regioni: assessora Lazio Rinaldi designata presidente di ItacaL'architetto Manuela Rinaldi, assessore ai Lavori pubblici, Politiche di Ricostruzione, Viabilità, Infrastrutture della Regione Lazio, ... agenzianova.com MODIFICHE ALLA VIABILITÀ: chiusura via Roma. Si informa che domani, giovedì 5 marzo, via Roma rimarrà chiusa al traffico dalle ore 07:00 fino al termine dell'intervento (previsto indicativamente per le 17:00). Il provvedimento è necessario per consentire lo - facebook.com facebook