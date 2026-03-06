Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-03-2026 ore 11 | 25

Alle 11:25 del 6 marzo 2026, la regione Lazio ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità di Roma. La redazione di Astral infomobilità ha fornito le ultime notizie sul traffico e sulle condizioni delle strade nella capitale. Il servizio include informazioni sulla circolazione, eventuali deviazioni e situazioni di congestione in tempo reale. La comunicazione si rivolge agli utenti della rete stradale romana.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura un incidente sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna che provoca code tra le uscite Pontina e Ardeatina poi a sud della capitale sulla Laurentina per traffico intenso si sta in coda tra il divino amore il raccordo anulare In entrambe le direzioni di marcia al trasporto pubblico ricordiamo che resta sospesa la circolazione sulla ferrotramvia termini Centocelle Sono in corso le operazioni tecniche per il ripristino della linea in alternativa Gli utenti possono utilizzare il bus della linea 105 mentre per quanto.