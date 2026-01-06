Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-01-2026 ore 08 | 40

L'odierno aggiornamento sulla viabilità nella regione Lazio segnala disagi causati dal maltempo, con nevicate, allagamenti e smottamenti che interessano diverse strade e linee ferroviarie a Roma. Sono state adottate misure di sicurezza, tra cui la chiusura di alcune vie e la sospensione di servizi, come la circolazione ai cimiteri. Si consiglia di consultare i dettagli sul sito ufficiale e di mantenere prudenza durante gli spostamenti.

Astral infomobilità Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura disagi a causa del maltempo consiglia prudenza alla guida diramata Infatti dalla protezione civile della nostra regione è l'allerta meteo gialla Dalle prime ore di oggi pomeriggio che per le successive 9 12 ore sono previste sul Lazio nevicate sui settori orientali con calo fino a quote collinari sempre nella giornata di oggi previsto Inoltre precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale per il traffico a seguito di allagamenti per le forti piogge sono chiusa al transito veicolare diverse strade nel dettaglio via Laurentina tra via Vittorio Alpe e via del Fosso di Radicelli in entrambi i sensi di marcia via Appia chiuso nelle due direzioni il sottopasso altezza aeroporto di Ciampino che il sottopasso altezza via dei Laghi il traffico transita sulle rampe laterali e via Collatina tra via dell'Acqua Vergine via Longoni nelle due direzioni su via Salaria per smottamento carreggiata chiusa tra piazza di Priscilla e viale Somalia in direzione tangenziale est sempre per danni da maltempo sulla linea ferroviaria Roma Pescara la circolazione rallentata tra Carsoli e Tagliacozzo allenamenti fino a 20 minuti infine a seguito dell'ordinanza del sindaco di Roma relativa allerta meteo arancione e attiva la chiusura dei cimiteri della città e sospensione per l'intera giornata di oggi 6 gennaio del bus diretta ai cimiteri il dettaglio delle linee interessate è consultabile sul nostro sito alla pagina dedicata Da Giorgia lonza e assali ipomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-01-2026 ore 08:40

