Via libera ad un piano di investimenti da 340 milioni per l' aeroporto Fontanarossa

L’Ente Nazionale Aviazione Civile e Sac, gestore dell’aeroporto di Catania Fontanarossa, hanno sottoscritto un contratto di Programma valido per il periodo 2024-2027. L’accordo prevede un investimento complessivo di 340 milioni di euro, finalizzato alla pianificazione sostenibile degli interventi infrastrutturali. Questa iniziativa mira a migliorare le strutture aeroportuali e a supportare lo sviluppo del settore aeronautico nella regione.

