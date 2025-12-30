Bilancio consolidato Zicari e Spataro annunciano ricorso al Tar

Roberta Zicari e Pasquale Spataro annunciano il ricorso al Tar riguardo al bilancio consolidato 2024 approvato dal consiglio comunale. I consiglieri commentano l’ultima seduta come un momento di confronto e decisione importante per il futuro dell’amministrazione. Questa azione si inserisce nel quadro delle procedure legali e amministrative che caratterizzano il percorso di bilancio pubblico.

