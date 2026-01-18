Campo Staffi incubo sul ghiaccio per un’escursionista | salvata da una task force di Vigili del Fuoco e 118

Un'operazione di soccorso complessa si è svolta a Campo Staffi, nel comune di Filettino, dove un'escursionista è rimasta bloccata sul ghiaccio. Grazie all'intervento coordinato di Vigili del Fuoco e personale del 118, la donna è stata soccorsa in sicurezza. L’intervento ha evidenziato l’importanza di rispettare le norme di sicurezza in ambienti montani e di affidarsi a professionisti in situazioni di emergenza.

Si è conclusa con un lieto fine, una complessa operazione di soccorso in ambiente montano nel territorio di Campo Staffi nel comune di Filettino. L'allarme è scattato nel pomeriggio di sabato, intorno alle ore 15:30, quando la Sala Operativa ha ricevuto la richiesta di aiuto per un’escursionista. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.itImmagine generica

