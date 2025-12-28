Bellissima notizia per gli appassionati di montagna e dello sci. In pratica da oggi si tornerà a indossare gli sci e gli scarponi sulle vette più importanti della provincia di Frosinone. Dopo la nevicata dei giorni scorsi e con le temperature rigide soprattutto nelle ore notturne si sono create. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Leggi anche: Prima neve sulle montagne frusinati: imbiancato Campo Staffi e non solo

Leggi anche: Sulle piste si scia e ci si fa male: raffica di infortuni nel weekend

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Da oggi si scia sulle montagne della Ciociaria. A Campocatino piste aperte, a Campo Staffi si parte con i tapis roulant.

E oggi si scia con il gallopopooopopopopopopop - facebook.com facebook