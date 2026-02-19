LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | Verstappen in vetta Hamilton inizia il suo lavoro Si ferma di nuovo Alonso

Max Verstappen ha stabilito il miglior tempo durante il test di Sakhir 2026, portando la sua monoposto a 1:33. Questa vittoria in pista si deve alla strategia aggressiva adottata dal pilota, che ha spinto al massimo durante le ultime tornate. Nel frattempo, Lewis Hamilton ha iniziato a raccogliere dati utili, mentre Fernando Alonso si è fermato di nuovo a causa di un problema tecnico. La sessione prosegue con le squadre concentrate sulla messa a punto delle vetture per le prossime gare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.21 Max Verstappen vola! L’olandese, infatti, scende a 1:33.162 con gomme medie e allunga di nuovo sugli inseguitori. Ora vanta 291 millesimi su Lando Norris, 462 su Oscar Piastri e 713 su Kimi Antonelli. Lewis Hamilton inizia in 1:37.385, quindi 1:37.910 e 1:37.960. 14.18 Ecco anche Lewis Hamilton di nuovo in azione. Antonelli piazza un ottimo giro in 1:33.875 migliora e si porta a 431 millesimi dalla vetta. Oscar Piastri migliora a sua volta e scende a 1:33.624 scalzando Kimi dalla terza posizione. 14.15 Le condizioni meteo di Sakhir parlano, come sempre, di sole pieno, quindi temperatura di 28° per quanto riguarda l’aria e 36° sull’asfalto. 🔗 Leggi su Oasport.it

